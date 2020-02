Rooney pronto a sfidare il Manchester United con un tabù da sfatare: ha sempre perso senza mai segnare

Chissà se questa volta Wayne Rooney riuscirà a sfatare il tabù che lo perseguita da tempo. Il destino gli ha regalato una reunion speciale contro il suo Manchester United. L’attuale calciatore del Derby County, infatti, dopo il successo ottenuto contro il Northamtpon Town in FA Cup, si appresta a sfidare proprio i Red Devils nel prossimo turno.

Una gara speciale per Rooney che in carriera ha vestito la maglia della squadra di Manchester dal 2004 al 2017. Una partita che potrebbe essergli utile per rompere un digiuno da gol e da vittorie che lo perseguita. Come sottolinea Opta, infatti, l’attaccante non ha mai segnato contro la sua ex squadra e proprio il Manchester United è il club contro il quale ha sempre perso in tutte le occasioni (sei totali fin qui) in cui l’ha incontrato. Una reunion speciale per l’attaccante inglese che dovrà mettere da parte i sentimenti e trascinare il Derby County ad un successo che sarebbe storico.