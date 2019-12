Rooney riparte dal Derby County: “Sarò giocatore e aiuterò l’allenatore Cocu”

Si sapeva ormai da mesi che Wayne Rooney a fine stagione in MLS sarebbe tornato in Inghilterra, più nel dettaglio al Derby County, formazione di Championship (Serie B). L’esordio è previsto per il 2 gennaio, il 34enne sarà attaccante ma non solo, come spiegato da lui stesso a Sky Sport Uk: “Il contratto è di 18 mesi, dopo potrei anche continuare, ma dipenderà dal mio fisico – ha detto Rooney, miglior marcatore di sempre della storia del Manchester United -. Mi sento bene adesso, non perdo una sessione di allenamento da due anni, sento che il mio corpo è pronto e non vedo l’ora di giocare. La Championship è un po’ diversa dalla Premier, ci sono più partite e la qualità è meno elevata, ma pur sempre apprezzabile”.

E ancora: “Penso che sarà un campionato simile alla MLS, lo scoprirò a breve. Darò anche una mano a Cocu, mi danno l’opportunità sia di giocare che di studiare da allenatore. Quando appenderò gli scarpini al chiodo, penserò a guidare una squadra da solo”.