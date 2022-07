Rooney, ritorno al passato: può diventare tecnico del DC United

Possibile ritorno sotto nuove vesti in MLS per l'inglese.

Dopo l'addio al Derby County di qualche settimana fa, Wayne Rooney potrebbe ripartire subito con una nuova avventura in panchina. L'ex stella del calcio inglese, secondo quanto si apprende da diversi media britanni ci tra cui il Daily Mail, sarebbe stato contattato da una società con cui in passato era stato legato.

Si parla del DC United, formazione della MLS. Da quanto si apprende, l'ex attaccante anche del Manchester United è stato contattato dal club americano in cui l'inglese aveva militato per due anni, tra il 2018 e il 2020 come calciatore mettendo a segno 25 gol in 52 presenze. Adesso, invece, potrebbe sedersi sulla panchina come nuovo tecnico.