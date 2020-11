Rooney rivela: “Ho pensato di lasciare il Manchester United per il Barcellona. Sarei stato perfetto con Messi, Xavi e Iniesta…”

Wayne Rooney si racconta e lo fa ai microfoni di UTD Podcast relativamente ad un momento particolare della sua carriera, quando 10 anni fa, nell’ottobre 2010, avrebbe potuto e forse voluto, firmare per il Barcellona e giocare con quella squadra fantastica con Messi, Xavi e Iniesta.

Rooney: “Sarei stato perfetto in quel Barcellona”

“Penso sia ben documentato come in quel periodo il Chelsea di Mourinho stesse provando a prendermi, ma c’erano anche altre squadre. Il Real Madrid e il Barcellona per esempio e anche il Manchester City”, ha detto Rooney. “Anche se c’erano diverse voci, diciamo che a parte il City tutte erano alternative valide. Ad essere onesti, ci sono stati due o tre giorni in cui c’erano diverse comunicazioni tra me e loro, o tra i miei rappresentanti e il team. Ricordo di essermi seduto per un giorno e di aver pensato ‘immagina di giocare in quella squadra del Barcellona Messi, Xavi, Iniesta e Busquets’. E a quel tempo Messi non giocava nel modo in cui gioca ora non da 9 ma a tutto campo. Ecco, io stavo pensando che mi sarei potuto inserire perfettamente in quella squadra”.

Ma poi niente di fatto: “Dopo un paio di giorni ho parlato con la società e quando ho capito che c’erano molte discussioni e problemi ho deciso di restare e firmare un nuovo contratto. Non avevo voglia di dovermi svegliare alle 3 di notte per dover calmare 20-30 fan arrabbiati e incappucciati”.