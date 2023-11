Rooney, rivelazioni shock sulla dipendenza dall’alcool: “Bevevo fino a svenire”

La carriera di Rooney è stata precoce, avendo debuttato in Premier a 16 anni e piena di soddisfazioni, ma è stata scandita da non poche difficoltà extra campo. Wayne ne ha parlato in un’intervista rilasciata al podcast della leggenda del rugby Rob Barrow, nella quale si è confessato a cuore aperto parlando anche del dramma della dipendenza dall’alcool: “Quando avevo 20 anni, passai un paio di giorni a casa e non uscivo di casa. Ho bevuto quasi fino a svenire. Non volevo stare con le persone perché a volte ti senti in imbarazzo e altre volte hai la sensazione di averle deluse. Alla fine, non sapevo come uscirne, quindi per cercare un aiuto scelsi l'alcol”.