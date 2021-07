Rooney: “Sancho ottimo acquisto. Lo United avrà pressione ma può vincere trofei”

Il pensiero dell'ex leggenda Red Devils

Si sono ritrovati faccia a faccia come avversari in amichevole, ma tra Wayne Rooney , allenatore del Derby County , e il Manchester United il rapporto non può che essere d'amicizia. Anzi d'amore. E allora ecco che dopo la sfida, l'ex attaccante Red Devils si è fermato a commentare a Sky Sports le sue aspettative per la prossima stagione degli uomini di Ole Gunnar Solskjaer.

PRESSIONE - Il pensiero di Rooney parte dall'acquisto di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund: "Penso sia un ottimo acquisto. Fa gol, crea occasioni, ma avrà anche tanta pressione come è giusto che sia al Manchester United. Credo arriveranno anche altri giocatori e per questo motivo ci saranno grandi aspettative sulla squadra. Penso che in tanti creadano sia tempo di alzare un trofeo e per questo ci sarà ulteriore pressioni in tutta la squadra. Ad ogni modo, ci sono tante ottime squadre in Premier League e credo che il Manchester United sia sicuramente in grado di lottare per vincere insieme a queste".