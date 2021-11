Rooney: “Triste per Solskjaer. Io al Manchester United? Un giorno…”

Parla l'ex stella del club Red Devils

MOMENTO - "Devo dire la verità. Sono molto triste per Ole, anche perché è stato mio compagno", ha detto Rooney. "Ma quando le cose non funzionano e non ci sono risultato è sempre l'allenatore a pagare. Posso dire che credo abbia comunque fatto un buon lavoro riportando stabilità al club. Poi, però, ci sono i risultati e quando mancano finisce così". Un pensiero anche ai calciatori: "Sono arrabbiato con i giocatori. Per me è inaccettabile vedere i giocatori sbagliare e accusare altri di questo. Agitarsi e dare le colpe ad altri. Sono in uno dei migliori club del mondo se non il migliore. Non si fa".