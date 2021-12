Roque Santa Cruz eterno: a 40 anni firma col Club Libertad

40 anni e non sentirli. Roque Santa Cruz non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo ed è pronto ad iniziare una nuova avventura. Il bomber, storico ex anche del Bayern Monaco, ha infatti accettato l’ennesima sfida calcistica...

Redazione ITASportPress

L'attaccante, ex tra le altre di Bayern Monaco e Manchester City, ha detto sì alla proposta del Libertad dopo che nel 2017 era tornato in Paraguay, all’Olimpia Asuncion, club che lo ha lanciato nel grande calcio. Il picco più alto della sua carriera è stato in maglia dei tedeschi del Bayern con cui ha realizzato 51 gol in 238 partite, vincendo tra le altre cose anche una Champions League e cinque Bundesliga. Adesso una nuova avventura decisamente diversa ma sempre con lo stesso spirito e voglia di segnare...