Rose, cosa combini? Il suo Tottenham gioca in Coppa e lui… rischia la vita e viene arrestato dopo incidente in auto

Il suo Tottenham gioca in Coppa di Lega e vince contro lo Stoke City ma lui, Danny Rose, è impegnato a… guidare in modo pericoloso e rischiare la vita. Nella notte, l’esterno difensivo degli Spurs è stato vittima di un incidente con la propria auto in quel di Northampton. La polizia, intervenuta sul posto per capire la dinamica, lo ha anche arrestato e trattenuto per la notte.

A riportarlo è il Sun che cita il Telegraph che spiega come il 30enne difensore inglese del Tottenham sia stato arrestato dalla polizia di Northampton in seguito all’incidente stradale avvenuto attorno alle 4 di notte. L’auto di Rose è rimasta su tre ruote con una parte completamente distrutta. Non è ancora chiara la dinamica e soprattutto il motivo per il quale il giocatore si trovasse così lontano, circa 150 km, da dove gli Spurs stavano giocando contro lo Stoke City in Coppa.

Alcune fonti citate dal Sun parlano di miracolo. “Rose si è salvato per un miracolo. Ha rischiato la vita”, avrebbe detto qualcuno dopo aver visto quanto accaduto e le condizioni della sua vetura. Il giocatore aveva il tasso alcolemico nella norma quindi è ipotizzabile abbia perso il controllo della sua auto. La polizia ha ritenuto comunque di doverlo tenere una notte per guida pericolosa prima di capire meglio cosa sia effettivamente accaduto.