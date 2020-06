Rostov colpito dal Covid-19: giocatori in quarantena e sconfitta 10-1!

L’emergenza Coronavirus non fa sconti e presenta un conto salato anche al campionato russo. La formazione più danneggiata è stata sicuramente il Rostov, che ha dovuto fare i conti con sei giocatori risultati positivi al Covid-19 e con l’intera rosa in quarantena forzata. Il calendario non ha concesso sconti e ha messo la squadra di fronte al Sochi, in cerca di punti per la salvezza. Nonostante la situazione disperata del Rostov, gli avversari non hanno voluto concedere il rinvio del match, previsto per il 19 luglio. Così si è disputato ugualmente l’incontro, ma la formazione allenata da Valerji Karpin è stata costretta a schierare i ragazzi delle giovanili. Nonostante il vantaggio a sorpresa con il gol del diciassettenne Romanov, il risultato è stato severo: 10-1 per il Sochi.