Rothen: “A Marsiglia c’è il rischio di frattura tra Tudor e lo spogliatoio”

La vittoria dell' Olympique Marsiglia contro il Reims all'esordio non è servita a Igor Tudor , che è finito subito nell'occhio del ciclone in terra francese per alcuni atteggiamenti che avrebbero minato la serenità dello spogliatoio. Jerome Rothen, ex calciatore francese e attuale opinionista, ha dichiarato la sua considerazione a tal proposito:

"Quello che ho visto in campo è merito principalmente dei giocatori, non si può dire che ci sia il tocco di Tudor. Lui ha messo tutto il lavoro di Sampaoli in discussione. Non mi dispiace che ci siano stati dei cambiamenti ma ho l'impressione che pensi di essere qualcun altro. Dalle dichiarazioni al linguaggio del corpo, c'è qualcosa che non va. Non capisco si possa incendiare lo spogliatoio in così poco tempo. Tutto andava bene a Marsiglia, c'era un bel clima tra i giocatori. Il problema è che alla prima sconfitta ci sarà una frattura totale con il gruppo, oltre a quella con la tifoseria".