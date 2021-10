Rothen attacca Pochettino: “Sono stufo. Il Psg peggiora anziché migliorare”

Parla l'ex calciatore che non usa mezzi termini per criticare l'operato del tecnico dei francesi

Nonostante il primo posto in Ligue 1 e il momentaneo primato anche nel girone di Champions League, il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino non convince, soprattutto l'ex calciatore e oggi opinionista Jerome Rothen . Parolando a RMC, l'ex giocatore non ha usato mezzi termini per descrivere la sua delusione per le prove recenti dei parigini, ultima quella contro il Marsiglia conclusasi sullo 0-0.

REGRESSIONE - "Sono stufo, bisogna dire basta. Non si può essere sempre così distanti dalla realtà", ha esordito Rothen prima di spiegare a cosa si riferisse: "Domenica ha reso 'bella' la realtà, parlando della prestazione dei singoli (in particolare Neymar, ndr). Cosa ti impedisce di dire la verità? Nelle ultime otto partite, il Psg non ha giocato bene, ci sono lacune a tutti i livelli. Non sappiamo i motivi, non sappiamo come voglia giocare, non si capisce". E ancora: "Prima non avevo dubbi su Pochettino, ora ne ho in abbondanza. Il suo modo di comunicare, quello che la sua squadra fa vedere in campo, i suoi principi di gioco. Non ci sono miglioramenti, noto una regressione".