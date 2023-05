Rothen attacca Verratti: “Se ha rispetto del Psg se ne deve andare”

Critiche per il centrocampista italiano preso di mira dalla stampa e dall'ex calciatore per il suo rendimento in questa stagione.

L'ultima sconfitta del Psgcontro il Lorient ha portato tante polemiche in casa parigina. Diversi i calciatori finiti sotto la lente di ingrandimento. Tra questi anche l'italiano Marco Verratti che ha ricevuto molte critiche dalla stampa e persino un attacco diretto da Jerome Rothen.

Parlando a RMC Sport, l'ex giocatore non ha avuto peli sulla lingua: "Quando perde palla non gli si può dire niente solo perché 'è Marco Verratti' e perché 'è così forte tecnicamente che può permetterselo...'. Ma i tifosi se ne sono accorti: ha avuto le sue possibilità, gli è stato anche rinnovato il contratto ma ora, se ha rispetto per il club come dice, deve andare via".

In generale il centrocampista è stato oggetto di molte critiche da parte della stampa per le troppe "libertà" che gli verrebbero concesse nel corso della stagione e per una forma fisica, non sempre ottimale. Staremo a vedere se l'italiano risponderà oppure no.