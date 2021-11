Rothen controcorrente: “Sergio Ramos diventerà capitano del Psg”

L'ex calciatore non ha dubbi sull'importante dello spagnolo nel Psg

Nonostante sia stato fin qui solo un "fantasma", con nessuna presenza con la maglia del Paris Saint-Germain , Sergio Ramos potrà diventare una risorsa importante per la squadra. Ne è convinto l'ex calciatore Jerome Rothen che a RMC Sport ha detto la sua sull'apporto che l'ex difensore del Real Madrid potrà dare presto agli uomini di Mauricio Pochettino.

LEADER E CAPITANO - Andando controcorrente rispetto al pensiero generale sull'arrivo flop di Sergio Ramos, Rothen ha detto: "Io credo che appena inizierà a giocare farà la differenza. Sarà leader e diventerà il capitano della squadra. Credo che metterlo al centro della difesa con Marquinhos e Kimpembe farà bene ad entrambi. Toglierà un peso al primo e aiuterà il secondo ad essere meno insicuro. Soprattutto per Marquinhos sarà un bene. Lui è un leader ma alle volte i compagni non lo ascoltano, forse per una mancanza di rispetto. Mentre Sergio Ramos ha quella dote di leadership. Si fa rispettare e tutti lo ascoltano".