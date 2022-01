Rothen critica Leonardo per proteste con arbitri: “Danno d’immagine. Psg non ne ha bisogno”

L'ex calciatore ha criticato l'atteggiamento del dirigente parigino andato negli spogliatoi dell'arbitro all'intervallo della sfida tra Psg e Brest

Redazione ITASportPress

Il litigio tra Kylian Mbappé e Hugo Magnetti durante la sfida giocata sabato tra Psg e Brest ha provocato un po' di tensione nell'ambiente parigino tanto da portare alla reazione del direttore sportivo Leonardo. Infatti, secondo i media francesi, tra cui RMC e L'Equipe, il dirigente sarebbe addirittura entrato nello spogliatoio dell'arbitro all'intervallo della gara per chiedere spiegazioni su alcuni episodi controversi.

Lo stesso Mbappé si era lamentato a gara in corso ed era stato ammonito dal direttore di gara. Per non parlare di Wijnaldum, infortunatosi a seguito di un brutto intervento subito.

Episodi che appunto hanno scatenato l'ira di Leonardo che non è piaciuta all'ex calciatore Jerome Rothen. Nel corso di RMC Live, l'uomo ha criticato il gesto del dirigente di andare a protestare con l'arbitro.

DANNO D'IMMAGINE - "Ciò che non va bene, ancora una volta, è l'immagine che danno i dirigenti del Paris Saint-Germain", ha detto Rothen. "Mi sembra che Leonardo faccia certe cose per dimostrare che è lì, che difende i giocatori, che è il capo". E ancora: "Il Psg non ne ha bisogno. Per me, è una stronzata incredibile. In termini di immagine, non va bene. Il Psg domina largamente la Ligue 1 e schiaccia tutti. Tu non hai bisogno di schiacciare gli arbitri".

E IN CHAMPIONS... - "Ripeto, il Psg non ha bisogno di essere protetto. Durante le partite di Champions League cosa si aspetta il Psg che sia protetto contro il Real Madrid? No, non credo Quindi in questi casi devono metterci loro i modi duri e il giusto atteggiamento".