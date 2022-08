Rothen: “Neymar restato al Psg perché nessuno lo voleva. Ma ora è perfetto e…”

CAMBIAMENTO - "Mbappé non ha chiesto che Neymar se ne andasse. Conoscendo un po' di Kylian, non l'ha neanche mai permesso. Senza dubbio ha esitato a firmare il prolungamento perché voleva un progetto sportivo diverso ed è per questo che gli ci è voluto molto tempo per siglare l'accordo ma le scelte legate al brasiliano non sono state incidenti. Credo che fosse stata la dirigenza a dirgli (a Mbappé ndr) che questo nuovo corso sarebbe iniziato senza Neymar. Non volevano tenerlo per diversi motivi. Neymar però non aveva offerte, perché nessuno lo voleva neanche in prestito nonostante fosse in condizioni ottimali".