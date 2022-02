Rothen spara a zero su Leonardo: “Lui è il problema del Psg”

L'ex giocatore spiega perché il dirigente parigino sia il centro delle problematiche del club

Parlando a RMC Sport, come riportato anche da AS, Rothen ha spiegato la sua visione a proposito delle problematiche della società legate soprattutto al mercato: "Potevano portare tanti giocatori perché economicamente non è un problema. "Il Psg ha tanti giocatori. Se se ne aggiungono ancora uno o due diventa impossibile per Pochettino. Il Psg ha tanti calciatori ma non è stato in grado di venderne. Il club doveva trovare una via d'uscita per loro. La verità è che i giocatori non vogliono andarsene. Leonardo è il problema centrale del Psg. Lui compra, ma questo possiamo farlo anche noi, ma per far andare via i giocatori serve una rete tra tutte le società. E soprattutto bisogna avere rapporti con i giocatori che non giocano molti minuti. Leonardo è responsabile di tutto questo nel suo modo di agire. Icardi è un errore di Leonardo, per esempio. Avrebbe dovuto affrontare le sue responsabilità".