Rothen stronca Messi: “Imperdonabile. Il Psg non ha bisogno di lui per vincere Ligue 1”

Dopo il viaggio non autorizzato in Arabia e la sanzione da parte del Psg è arrivato il messaggio di scuse di Lionel Messi alla società e ai compagni. Eppure, qualcuno non è disposto a perdonarlo. Parliamo di Jerome Rothen che a RMC Sport non ha avuto mezze misure per parlare del momento de La Pulce e del rapporto con l'ambiente parigino.

IMPERDONABILE - "Ha commesso un errore e lo ammette. Quindi già questo significa che il Paris Saint-Germain ha fatto bene a sanzionarlo perché è una colpa professionale", ha detto Rothen. "Imperdonabile. Non sono un dirigente del club ma la mia opinione è semplice. Passo la patata bollente a Leo Messi: è lì da due anni, il suo investimento in campo è sufficiente e scusabile? La risposta è no. Per me il Psg non ha bisogno di Messi per diventare campione di Francia. In tal senso, sapendo che il rapporto non si prolungherà e che partirà. Beh. Che l'avventura finisca così".