Rothen stronca Messi: “Non è convinto del Psg e con quello stipendio…”

Jerome Rothen non usa mezzi termini per parlare del Psg , eliminato dalla Champions, ma soprattutto di Lionel Messi accusato di "sparire" quando conta nelle gare decisive dei parigini. Intervenuto nell'After Foot su RMC Sport, l'ex giocatore ha parlato in modo molto diretto.

"Non lo vogliamo, non è coinvolto nel club. Ho letto la sua dichiarazione in cui diceva 'mi sono ben acclimatato'. Ma cosa significa? Ha fatto 18 gol e 16 assist quest'anno contro Angers e Clermont, ma nelle partite che contano scompare del tutto!", ha detto Rothen. "Abbiamo visto le sue partite ai Mondiali, ho visto i suoi movimenti. È uno scherzo? Ci vuole rispetto per il club della capitale, che ti permette di avere quello stipendio. Solo il Psg poteva darglielo, ci è cascato con entrambi i piedi perché pensava che Messi avrebbe fatto vincere la Champions. Un anno fa, contro il Real, si è nascosto e tutti se la sono presa con Donnarumma, ma lui non ha fatto niente".