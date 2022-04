Rothen su Benzema: “Ecco cosa deve fare per essere il miglior attaccante francese della storia”

Il parere dell'ex giocatore sul bomber

CON LA FRANCIA - "Benzema non è un campione d'Europa e non è neppure campione del Mondo con la Francia- Sì, ha vinto la Nations League, ma non basta", ha detto Rothen. "Certo non ci sono molte leggende e possiamo comunque dire che Karim sia tra i migliori. Il suo modo di giocare per il club è semplicemente incredibile. A 34 anni alza l'asticella sempre più in alto. Con le possibilità del Real Madrid di vincere La Liga e la Champions League, questa stagione potrebbe essere fantastica per Benzema. Penso che abbia bisogno di vincere qualcosa con la nazionale per essere definito il miglior attaccante francese della storia".