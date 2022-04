Roy Keane consiglia Salah: “Vada in Spagna per nuova esperienza di vita”

Il parere dell'ex giocatore

L'ex calciatore e ora commentatore di Sky Sport Roy Keane ha parlato del possibile futuro di Mohamed Salah aprendo all'ipotesi di un addio dell'egiziano dal Liverpool . Diversi i rumors di mercato che circolano a proposito dell'attaccante che ancora non ha trovato un accordo per il prolungamento di contratto con i Reds.

A tal proposito l'ex giocatore ha fatto un discorso dedicato a quella che potrebbe essere una vera nuova esperienza, non solo in chiave calcistica, per l'ex Roma. "Salah potrebbe anche pensare a una nuova esperienza di vita, non dobbiamo credere che si tratti solo di una questione di soldi, anzi direi tutt'altro", ha detto Roy Keane. "Ha già giocato all'estero prima di arrivare al Liverpool e magari vuole riprovarci in un altro paese. Penso che la Spagna sarebbe la migliore opzione per lui".