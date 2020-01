Roy Keane distrugge Martial: “Non è bravo abbastanza per il Manchester United…”

Il Liverpool non fa sconti in Premier League. Secco 2-0 al Manchester United. Ma i Red Devils avrebbero potuto fare di più. Ne è convinto l’ex leggenda Roy Keane che dopo aver detto la sua contro il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, se l’è presa con l’attaccante Anthony Martial, reo di aver sbagliato una ghiotta occasione per riportare la gara sul pareggio quando i Reds erano avanti di una sola rete.

Parlando a Sky Sports, Keane non ha risparmiato parole pesanti all’attaccante francese: “Martial è arrivato al Manchester United e i grandi attaccanti segnano nei grandi momenti, ma i suoi errori in questa gara riassumono la sua carriera nel club: un eccellente gioco di squadra, ma devi colpire e fare gol. Niente scuse. I grandi attaccanti che vengono ricordati dai tifosi fanno gol ed è per questo che credo che questo ragazzo non sia abbastanza bravo per il Manchester United. Questo è tutto…”