Roy Keane duro: “Chi terrei del Manchester United? Forse solo tre giocatori…”

Altre critiche alla formazione Red Devils

Piovono altre critiche in casa Manchester United a seguito dell'ennesimo risultato non positivo maturato tra campionato e FA Cup. Il 2-2 contro l'Aston Villa non è piaciuto all'ex storico calciatore Roy Keane che, come riportato dal Daily Mail, non ha espresso un buon giudizio sui giocatori presenti attualmente nella squadra Red Devils.