Roy Keane duro sul Manchester United: “7-0 dal Liverpool? Mi nasconderei per mesi”

L'ex durissimo dopo la pesante sconfitta dei Red Devils.

Redazione ITASportPress

Pesantissima sconfitta per il Manchester United nella domenica di Premier League. 7-0 dal Liverpool e rabbia dei tifosi per quella che è stata una dura lezione. Molto teso anche il clima negli studi di Sky Sports dove Roy Keane, storico ex, non ha usato mezzi termini per commentare quanto accaduto nella gara di campionato.

"Si è qui per lavorare, non per fare il circo, ma il circo è tornato in casa Manchester", ha esordito Roy Keane. "I giocatori all'intervallo ho notato che stavano ridendo e scherzando, non mi piace assolutamente vedere quello schifo. Tanta superficialità anche prima della partita, poi vai al riposo sotto di 1-0 ad Anfield contro il Liverpool e ti fai una risata e una battuta".

"I giocatori dovrebbero essere in campo per lavorare e invece nel secondo tempo cosa fanno? Gettano la spugna… non mi meraviglierei se siano tornati a sorridere anche a fine partita". E ancora: "Fossi stato battuto 7-0 mi sarei nascosto per diversi mesi, una prestazione davvero imbarazzante. I giocatori più esperti sono stati inguardabili, non hanno leadership. Incredibili i gol che sono stati regalati. Ringrazio Dio di non aver mai fatto parte di una squadra così".