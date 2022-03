Roy Keane: “Giocatori del Manchester United più interessati al loro look che al campo”

Dure dichiarazioni dell'ex calciatore verso i Red Devils

COMMENTO - "Non credo che Rangnick potesse fare molto in questa partita con sostituzioni o altro", ha detto Keane sul derby. "La vera questione è chi gestisce questo spogliatoio? Maguire che è il capitano e litiga con Cristiano Ronaldo per chi deve avere la fascia? Questi ragazzi sembrano essere più interessati alle domande: 'Come sto? Come sono i miei capelli? Ho delle belle scarpette?' Lascia il tuo ego alla porta quando giochi per il Manchester United. I tifosi del Man. United guardano la loro squadra e vedono che nessuno di loro sta lottando. Non ci sono scuse per questo". "Nei prossimi giorni ci saranno messaggi sui social o altro dove diranno che sono dispiaciuti. Lascia perdere queste cose, sono spazzatura. Interessa cosa fai in campo".