Roy Keane: “Il Manchester United dovrebbe prendere Simeone come allenatore”

Il consiglio dell'ex calciatore Red Devils

L'ex leggenda del Manchester United Roy Keane ha condiviso la sua opinione a proposito del futuro del club. I Red Devils non attraverso un momento ottimale anche se i principali obiettivi stagionali sono ancora raggiungibili come un piazzamento per disputare la prossiama edizione della Champions e lo stesso cammino in Coppa con la gara di ritorno contro l'Atletico Madrid.

Proprio dai Colchoneros potrebbe arrivare qualche novità. Infatti, l'ex bandiera, come riporta il Mirror, ha individuato il manager Diego Pablo Simeone come quello che potrebbe fare al caso dello United in futuro. "Il Manchester United dovrebbe nominare Simeone come allenatore", ha sentenziato Roy Keane. "Ha il giusto temperamento. Simeone sta attraversando un periodo difficile all'Atlético in questo momento. Forse il percorso di Diego nella città di Madrid sta volgendo al termine. Chiamalo, è una grande personalità. Ha fatto grandi cose. Forse questa opzione potrebbe funzionare. I club fanno spese folli per i giocatori, perché non fare qualcosa di simile per un allenatore. Vai e prendilo!".