Roy Keane in tackle su Lallana: “Mia figlia è più forte di lui. Gilmour? Fantastico”

A gamba tesa. Come in campo, anche in studio Roy Keane non ha paura di esprimere la sua opinione sulle prestazioni dei giocatori della Premier League. L’ex centrocampista dello United è ricordato per i suoi contrasti sempre al limite e al carattere a dir poco scontroso. L’attuale assistente tecnico del Nottingham Forest ha commentato la partita tra Chelsea e Liverpool di FA CUP prendendo di mira il centrocampista Reds Adam Lallana.

LALLANA – Parlando del centrocampista del Liverpool, Roy Keane ha usato parole piuttosto dure: “Penso che Gilmour avrà più difficoltà con l’Everton. Il Liverpool a centrocampo ha fatto giocare Lallana e credo che in quel ruolo mia figlia sia più forte di lui”.

GILMOUR – Parole al miele invece per il talento del Chelsea Gilmour: “La sua prestazione è stata fantastica. Ha tutto quello che un buon centrocampista deve avere: qualità sulla palla, intelligenza calcistica e padronanza.”