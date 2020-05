Roy Keane: “Rifiutai il Real Madrid, oggi mi pento di quella scelta…”

L’ex stella del Manchester United Roy Keane, nel 2005, fu ad un passo dal Real Madrid. A rivelarlo lo stesso irlandese nella sua seconda autobiografia, Pundit Arena, nella quale ha confessato di rimpiangere ancora oggi quella scelta.

RIMPIANTO – “Il Real mi offrì un contratto di un anno e mezzo. Butragueno mi chiamo e mi disse che sarebbero stati felici di avermi: sarebbe stata una sfida attraente, ma la rifiutai. Sarebbe stata un’esperienza fantastica per i miei figli, avrei potuto avere davanti altri due anni di carriera e avrei potuto impare qualcosa di nuovo. Invece, come sempre, pensai solamente a cosa sarebbe potuto andare storto. Con il senno di poi non prenderei la stessa decisione”.

