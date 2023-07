Ruben Neves, il ‘sì’ all’Arabia: “Dare futuro ai miei figli è il mio trofeo più grande”

Tanti soldi, tantissimi soldi. A lui come ad altri calciatori. L'Arabia e le formazioni arabe stanno stravolgendo questa recente finestra di calciomercato e lo stanno facendo a suon di cifre irragiungibili per gli altri club. Ecco perchè Ruben Neves, ormai ex Wolverhampton, non nasconde le reali motivazioni che lo hanno portato a lasciare la Premier League e ad accettare l'offerta dell'Al-Hilal che gli darà 25 milioni a stagione.