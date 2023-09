Rubiales, 39 giocatrici si chiamano fuori dalla nazionale: “Non siamo al sicuro”

"I cambiamenti attuati non sono sufficienti per far sì che le giocatrici si sentano in un luogo sicuro e perché le donne si considerino rispettate", si legge nella nota, che segue quanto anticipato lo scorso 25 agosto, quando le giocatrici avevano esplicitamente detto di non essere disposte a rispondere alle convocazioni in assenza di cambiamenti significativi ai vertici della federazione, attualmente guidata dal reggente Pedro Rocha.