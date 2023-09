Rubiales, arriva anche l’ordinanza restrittiva di oltre 200 metri

L'ex presidente non potrà avvicinarsi alla calciatrice Jenni Hermoso per almeno 200 metri, inoltre non potrà averci contatti fino alla fine del processo

Ora è tempo di provvedimenti e sanzioni per il caso Rubiales. L'ormai ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF) è stato giudicato colpevole in questa prima fase e gli è stata imposta un'ordinanza restrittiva. Luis Rubiales non potrà quindi avvicinarsi per più di 200 metri alla calciatrice Jenni Hermoso, vittima del bacio non consensuale dato dopo la vittoria del Mondiale. Lo ha stabilito il tribunale nazionale di madrid, con ulteriori provvedimenti che presto arriveranno. Il dirigente, dal canto suo, è stato interrogato questo venerdì dai giudici per comprendere motivazioni e giustificazioni. Un incontro che è durato circa tre quarti d'ora e che, con gran probabilità, presto avrà nuovamente luogo. Inoltre, gli è stato imposto di non avere contatti con la calciatrice per l'intera durata del processo.