Rubiales e il giallo del messaggio WhatsApp: “Qualcuno mi ha tradito”

“Buongiorno, presidente – mi ha scritto quest'uomo - Innanzitutto voglio ringraziarti eternamente per tutto quello che hai fatto per noi in questi giorni. Sei stato una parte molto importante di tutto ciò che abbiamo realizzato. In secondo luogo, a livello personale, non posso che essere immensamente grato per avermi permesso di condividere con la mia famiglia uno dei momenti più felici della mia vita. Infine, ti do il mio sostegno e il mio incoraggiamento in questo momento. Non permettere che tutto quello che è stato fatto venga offuscato da quelle persone che vogliono distruggerti. So che sei molto forte e continuerai a lottare per le tue convinzioni. Buona fortuna, "Rubi". Un grande abbraccio”.