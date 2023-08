Rubiales, FIFA pronta a valutare squalifica di 15 anni

Rubiales è già stato sospeso dalla stessa FIFA per 90 giorni, ma si è trattato soltanto di un provvedimento cautelare per impedire fin da subito al dirigente di continuare ad assolvere le proprie funzioni.

In attesa del pronunciamento del Tribunale amministrativo dello sport, che si è riunito d'urgenza lunedì 28, senza però ancora aprire un fascicolo, per analizzare la denuncia del Consiglio superiore dello sport a seguito del comportamento di Rubiales, gli enti sportivi sembrano voler agire in maniera autonoma e più celere.