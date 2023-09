Rubiales: “Il bacio a Hermoso? Come quello a una figlia, sono un brav’uomo”

Emergono ulteriori dettagli dell'intervista di Rubiales, ex presidente della Federazione spagnola, con Piers Morgan. Li riporta l'edizione odierna del "Sun". Rubiales, interpellato sulla vicenda del bacio a Jennifer Hermoso, calciatrice della nazionale spagnola, si è difeso così: "Il significato del bacio a Jenny è identico a quello che avrei potuto dare a una delle mie figlie. Fra amici e familiari questo è molto comune. Intenzioni sessuali? Era un momento felicissimo, una celebrazione, un momento di euforia. Le mie intenzioni erano nobili, entusiaste, al cento per cento non sessuali. Ripeto, al cento per cento. Non c'è stata violenza, contenuto sessuale, né un'aggressione. Niente di tutto questo".