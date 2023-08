Rubiales, la madre fa sciopero della fame per tre giorni e finisce ricoverata

La madre dell'ex presidente della Federazione calcistica spagnola è ricoverata in ospedale a causa di uno sciopero della fame indotto dalla stessa tre giorni fa

Ángeles Bejar, madre di Luis Rubiales, è stata ricoverata in ospedale dopo aver accusato un malore. La donna, profondamente scossa dalle accuse nei confronti del figlio, aveva cominciato uno sciopero della fame come protesta riguardo le voci che da giorni hanno invaso i quotidiani spagnoli. Il tutto tre giorni fa. A confermare le sue condizioni è stato il parroco di una chiesa, che la stessa frequentava. Queste le sue parole: "Era in cattivissime condizioni anche a causa del caldo. Aveva i piedi gonfi ed era profondamente stanca e nervosa". Secondo diversi media, pare sia stato lo stesso Rubiales a convincere la madre a lasciare la chiesa e ricorrere a cure ospedaliere.