Rubiales, la madre interrompe lo sciopero della fame dopo una notte in ospedale

Ángeles Béjar, madre dell'ex presidente della Federazione, ha trascorso una notte in ospedale dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute

È definitivamente rientrata la protesta di Ángeles Béjar. La madre di Luis Rubiales aveva iniziato nella giornata di lunedì lo sciopero della fame e della sete per invocare clemenza per il figlio, destituito dal ruolo di presidente della Federcalcio spagnola dopo il caos mediatico che lo ha travolto in seguito al bacio a Jennifer Hermoso durante la premiazione del campionato del mondo femminile, lo scorso 20 agosto a Sydney.