Rubiales, nuovi retroscena: “Quella volta in cui dovetti cacciarlo dall’ufficio”

“Purtroppo quanto successo non sorprende chi ha già avuto modo di lavorare con Rubiales – ha aggiunto Lozano – Da donna mi sento di esprimere la mia vicinanza alle calciatrici della nazionale. Ancora una volta è stato dimostrato che a noi tocca non solo dimostrare le proprie capacità sul lavoro, ma anche difendere i propri diritti e la propria dignità. Ci sentiamo identificate in Jenni Hermoso, ma sono anche orgogliosa della reazione di solidarietà avuta da tutta la nazione".

Lozano ha poi raccontato nel dettaglio l'ultimo scontro avuto con Rubiales: “Nel mio ruolo ho avuto molti incontri con i rappresentanti del mondo dello sport, ma nessun rapporto è stato complicato come quello avuto con il calcio, per le dimensioni di questo sport, ma anche per la personalità del suo Presidente. Rubiales non ha mai avuto competenze né professionali, né personali, non mi è mai stato possibile instaurare alcuna forma di dialogo. Una volta fui addirittura costretta a espellerlo dal mio ufficio perché rivolse accuse molto gravi a un componente del mio staff. Non ha voluto andarsene, mi toccò prendere il suo cappotto e ripetergli di lasciare l’ufficio invitandolo a non costringermi a chiamare la sicurezza. Da quel momento non ci siamo più sentiti”.