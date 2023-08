Rubiales, parla lo zio: “Luis è un macho ossessionato da donne e potere”

Juan Rubiales è stato in passato capo di stato maggiore del nipote Luis, prima di venire licenziato dallo stesso nipote. Insomma, i rapporti sembrano essersi interrotti da tempo, se è vero che anni fa Juan ha rilasciato una dichiarazione spontanea davanti alla Procura Anticorruzione in cui ha denunciato alcuni episodi avvenuti in Federazione durante la gestione di Luis.

"Quanto successo mi ha colpito, ma non sorpreso – le parole di Juan Rubiales - Luis è sempre stato un uomo con atteggiamenti da macho, molto arrogante. Non ha mai voluto essere un politico, ma un guerriero. Certo in Spagna ci sono delle cose che non si possono fare, una linea da non oltrepassare nei comportamenti e lui l’ha fatto, ma Luis è un uomo ossessionato dal potere, dal lusso, dal denaro e anche dalle donne. Penso che la società spagnola debba essere clemente con lui perché ha bisogno di un profondo programma di rieducazione sociale e anche nel rapporto con le donne".

"Il primo dissapore tra noi - ha aggiunto Juan con un pizzico di ironia - è avvenuto quando mi ha detto di non chiamarlo mai più 'Luis', ma 'Presidente'. Non aveva torto, perché lui era il capo e io un dipendente. Da quel momento in poi però ho cominciato a chiamarlo "Kennedy". Luis non ha mai voluto attorno persone che lo contraddicessero…".

Infine un retroscena riguardante l'assegnazione dell'organizzazione della Supercoppa di Spagna all'Arabia Saudita: "Un giorno mi disse: 'Vado a Londra con Piqué e Rubén Rivera, direttore marketing, abbiamo un incontro segreto'. Gli chiesi di cosa si trattava, ma non volle dirmelo. Quando ritorna ci disse che aveva firmato un pre-accordo con l'Arabia Saudita per giocare lì la Supercoppa. Io e i miei colleghi di Gabinetto gli dicemmo che non era possibile, che rappresentavamo la Spagna e che ci sarebbe stato un danno d’immagine. Pochi giorni dopo arrivò un’offerta superiore da parte del Qatar, che servì per fare pressione sull’Arabia e ottenere più soldi”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Catania e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con ITA Sport Press e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei rossoazzzurri in campionato e in europa.