Rudiger: “Al Real Madrid pressione ma vincere è nel mio carattere. Su Ancelotti…”

Antonio Rudiger è diventato un nuovo calciatore del Real Madrid e ai microfoni di Marca ha raccontato le prime sensazioni dopo l'ufficialità del suo trasferimento. Dalla trattativa per la firma, fino alla chiamata di Ancelotti, il tedesco non vede l'ora di mettersi in gioco con la nuova maglia.

ANCELOTTI E AMBIENTE - "Se ho parlato con Ancelotti? Sì, quando tutto era fatto. Posso dire che tutti conoscono il valore di Ancelotti e per me è un onore che un mister come lui mi abbia voluto. Quando ci ho parla to mi ha detto che erano tutti molto felici di avermi a Madrid e questo mi rende molto orgoglioso. È chiaro che Ancelotti è una delle persone che rende più forte il Real Madrid, ma non solo lui. Ci sono Benzema, Toni Kroos, Modric, Casemiro... Mi ha detto che erano tutti molto felici del mio arrivo. Questo mi fa anche capire che ho fatto bene negli ultimi tre anni e mi dà molta motivazione per fare ancora meglio al Real Madrid. Pressione di vincere? Sì, qui ce ne è ma sono abituati. Nel DNA del Real c'è la vittoria e questo si sposa bene col mio carattere".