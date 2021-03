Rudiger ammette: “Addio Chelsea? Avevo offerta dal Psg e dal Tottenham. Ho anche parlato con Mourinho ma…”

Antonio Rudiger sarebbe potuto andare via dal Chelsea nella scorsa finestra di mercato. Lo ha raccontato lo stesso difensore come riporta la BBC. Il centrale tedesco ex anche della Roma non stava trovando molto spazio sotto la guida dell’ex mister Lampard e per questo aveva anche ipotizzato di lasciare Londra. Due le principali proposte arrivate ma alla fine, anche per via del cambio di tecnico, ha preferito restare in maglia blues.

Rudiger: “Psg e Tottenham mi volevano ma…”

“Sinceramente ero un po’ turbato. Nessuno mi ha mai detto che dovevo andare via ma la mia posizione nel club, lo scarso impiego. Beh, non mi facevano stare bene”, ha detto Rudiger. “Se potevo dire addio al Chelsea? C’erano principalmente due squadre che mi volevano ma io stavo prendendo in considerazione soprattutto il Psg. L’altra era il Tottenham. Ho anche parlato una volta con Mourinho ma alla fine non si è concluso nulla”.

Col cambio di mister, e l’arrivo di Tuchel, Rudiger è diventato titolare fisso con ben 11 gare su 12 iniziate dal primo minuto: “Ore le cose stanno andando bene per me. Sono contento. Ma ripeto: mi sono sempre sentito bene in questo club. Mi hanno sempre trattato bene. Mio contratto in scadenza nel giugno 2022? Sono cose di cui si avrà modo di parlare più avanti. Ma non dipendono solo da me, ma dalla società”.