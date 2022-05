Rudiger: “Chelsea sarà sempre speciale. Via non per le sanzioni subite dal club”

Il difensore tedesco si trasferirà al Real Madrid

"Non voglio approfondire le cose. C'era una possibilità, ma le sanzioni non erano il problema", ha detto Rudiger relativamente alle motivazioni che lo hanno portato a non rinnovare il contratto col Chelsea. "Sono passati cinque anni con alti e bassi come al solito. Ci sono state molte cose positive, ma è per questo che sono ancora più frustrato perché volevo avere un finale diverso (vincendo la FA Cup ndr). La questione riguarda tutte le parti, io e la società. Il Chelsea è stato fantastico con me e io sono stato fantastico per il Chelsea. Sono molto, molto grato, sia per me che per la mia famiglia. Sono diventato un uomo qui. I miei figli sono nati qui e sono cresciuti qui. Londra, e soprattutto il Chelsea, sarà sempre speciale per me".