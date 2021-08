Rudiger, complimenti da Ferdinand: “Diventato miglior difensore di Premier League”

Grandi elogi per il difensore tedesco ma anche per Jorginho da parte dell'ex stella inglese

Il lavoro svolto da Thomas Tuchel al Chelsea dal momento del suo arrivo a Londra è sotto gli occhi di tutti. Un buon cammino in Premier League ma soprattutto il percorso fantastico in Champions League culminato con la vittoria finale contro il Manchester City e la Coppa sollevata al termine della stagione 2020-21. In tal senso, anche i calciatori hanno avuto modo di compiere una grande crescita con il manager tedesco e Rio Ferdinand, parlando a FIVE come riportano Mirror e Metro, ha sottolineato come alcuni di loro si siano davvero trasformati in meglio. Tra questi anche Jorginho e Rudiger...