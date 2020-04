Rudiger cuore d’oro: offre servizio catering per il personale dell’ospedale di Berlino

Antonio Rudiger protagonista, questa volta non in campo. Il difensore del Chelsea si è messo in moto per aiutare l’ospedale di Berlino che sta avendo difficoltà nel garantire il servizio di mensa al suo personale medico.

Come riporta il sito ufficiale del Chelsea, Rudiger si è fatto carico di occuparsi personalmente di portare il cibo agli infermieri dell’ospedale Charité di Berlino, per altro luogo in cui è nato. “Ho contattato l’ospedale Charité prima di Pasqua e ho chiesto dove avrei potuto aiutare di più”, ha detto il difensore blues. “Mi hanno detto che al momento è stato molto difficile organizzare un servizio di catering per il personale infermieristico, poiché la mensa è chiusa al momento, come tutti i ristoranti intorno all’ospedale”. Ecco il perché del suo intervento che garantirà per i prossimi tre mesi il cibo a tutti gli addetti ai lavori impegnati nella lotta contro il coronavirus.