Rudiger e il futuro: “Devo prendere decisione più importante della carriera”

Il difensore del Chelsea deve decidere se rinnovare o cercare una nuova esperienza

DECISIONE - "Il fatto che non ho rinnovato il mio contratto quando ero seduto in tribuna (nella scorsa stagione prima dell'arrivo di Tuchel ndr) è sicuramente una cosa comprensibile e logica penso per tutti", ha detto Rudiger in un'intervista a SID. "Quando ho ricominciato a giocare regolarmente, volevo aspettare e vedere come si sarebbe sviluppata la stagione e tutto il resto. Come avevo già detto, dopo la lunga stagione di Champions League e l'Europeo, abbiamo avviato i primi colloqui non appena son tornato ad allenarmi per questa annata. Quindi questo è accaduto meno di due mesi fa. Per me questa sarà la decisione più importante della mia carriera professionale, quindi non mi affretterò a decidere. Personalmente non ho parlato con nessun altro club oltre al Chelsea".