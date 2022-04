Rudiger ha scelto il Real Madrid: affascinato dall’atmosfera del Santiago Bernabeu

Il destino del tedesco pare deciso

Il difensore, accostato a tanti club d'Europa, tra cui anche la Juventus, avrebbe optato per il Real Madrid. I contatti tra le parti sarebbero ripresi in questi giorni con la volontà di mettere al più presto nero su bianco il sì.

Ma c'è di più. Oltre al contratto del tutto vantaggioso in termini di cifre per Rudiger, il tedesco sarebbe rimasto affascinato anche da un'altra cosa. L'atmosfera del Santiago Bernabeu, lo stadio del Real Madrid appunto in cui ha giocato poco tempo fa i quarti di finale di Champions League. I Blancos secondo il quotidiano spagnolo sono quindi in vantaggio rispetto alle concorrenti per l'acquisto del difensore tedesco.