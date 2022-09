Rudiger in gol per il Real Madrid: segna un record (quasi) unico…

A segno nel 4-1 rifilato dal Real Madrid al Maiorca, Antonio Rudiger mette in bacheca anche un curioso record, quasi unico nel suo genere. L'ex calciatore anche di Roma e Chelsea, grazie alla marcatura in Liga è diventato il secondo giocatore tedesco a segnare almeno un gol in quattro delle maggiori cinque leghe europee.

Come riportato da Opta, infatti, il difensore ha timbrato 9 volte in Premier League, 2 in Bundesliga e in Serie A e 1 ne LaLiga. Prima di lui, nel XXI secolo, questa piccola impresa era riuscita solo ad un altro giocatore che di ruolo fa il difensore, Shkodran Mustafi, tra le altre cose ex Sampdoria.