Rudiger in versione agente per il Real: “Mi piacerebbe giocare ancora con Havertz”

Il loro rapporto va ben oltre il campo, infatti, Antonio Rudiger e Kai Havertz sono legati da una profonda amicizia e complicità che ha, tra le altre cose, portato l'attuale calciatore del Chelsea a chiamare uno dei suoi asini come il difensore. Proprio l'ex Roma, ora al Real Madrid dopo essere stato prelevato dai Blues di Londra, ha parlato dal ritiro della Nazionale tedesca, del suo connazionale e del desiderio di ritrovarsi in squadra con lui in un club.

Rudiger si è dunque improvvisato "agente" spiegando come avrebbe piacere a giocare, di nuovo, con l'amico e collega: "Sarei felice e mi piacerebbe di giocare di nuovo con lui in un club", ha detto il centrale sull'ex compagno ai tempi di Londra. "Per quanto riguarda il mercato, non ho nulla da segnalare alla società".