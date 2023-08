Rudiger: “Razzismo? In Spagna una minoranza, è un problema del mondo intero”

"Quello del razzismo non è solo un problema che c'è in Spagna, succede ovunque. In tutto il mondo". Così Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid ai microfoni di GQ. Il calciatore tedesco nel corso di una lunga intervista ha parlato del fattore discriminazione razziale che in La Liga è stato a lungo oggetto di discussione lo scorso anno. "Prendono di mira Vinicius Jr, perché ne soffre tanto. Non sanno che insultando lui è come se lo dicessero anche a me. Lo ammetto, mi sento così quando accade anche se non dicono espressamente il mio nome". Il difensore si è rivolto all'episodio di sole poche settimane fa in cui Vinicius Jr è stato riempito di insulti a sfondo razzista, reagendo male e andando su tutte le furie. In quell'occasione, al Mestalla di Valencia, l'intero mondo del calcio si schierò dalla parte del brasiliano e fece sentire il proprio supporto al calciatore.