Rudiger: “Sono un guerriero in campo ma fuori divento un pagliaccio perché…”

Spiccano alcune dichiarazioni sul suo carattere e di come il tempo e la carriera lo abbiano cambiato: "Mia madre mi ha definito un guerriero da bambino. Ha detto che se non avessi ottenuto ciò che volevo, avrei dovuto continuare a combattere. Posso battere la testa contro il muro 10 volte, ma continuerò a provare a raggiungere il mio obiettivo. Sono un guerriero molto testardo".

Le cose cambiano quando, dal campo e dagli obiettivi professionali, si passa alla famiglia. Rudiger ha raccontato di aver avuto un'infanzia non ricca ma felice grazie alla grande unione tra i suoi cari ed è anche per questo che quando toglie i panni del calciatore e indossa quelli di padre, tutto si modifica.

"Ora le cose sono un po' cambiate. Sul campo sono un guerriero, ma fuori divento un pagliaccio per i miei figli. La vita cambia molto quando hai figli. Sono un padre e non posso essere un guerriero per tutta la vita. Quindi si può dire che sono un clown per i miei figli, sì".