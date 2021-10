Rudiger: “Tuchel mi ha dato una nuova vita. Sul rinnovo col Chelsea…”

Il difensore è tra i leader in casa BLues

Antonio Rudiger sta vivendo un ottimo momento al Chelsea . Dopo essere stato in disparte sotto le gestioni precedenti, soprattutto quella di Lampard, dall'arrivo di Thomas Tuchel il rendimento del tedesco è cresciuto a dismisura facendolo affermare come leader insostituibile nella difesa Blues. Ecco perché il tema del suo rinnovo è molto caldo in questi mesi. Di questo e di tanto altro ha parlato lo stesso ex Roma al Guardian .

TUCHEL - "Cosa è cambiato con Tuchel rispetto al passato? Non so, io sono sempre lo stesso ragazzo. Lo stesso uomo e lo stesso giocatore", ha detto Rudiger. "Sono sempre stato come sono adesso e sono sempre stato serio nel mio modo di fare, in campo e fuori. Tuchel mi ha dato una nuova vita. Non mi ha detto 'Devi essere così, devi essere un oratore nello spogliatoio'. Mi ha solo detto di essere quello che sono in campo, di dimostrare tutto sul terreno di gioco e così sto facendo. Mi ha detto cosa si aspettava da me: la mia aggressività in campo e l'essere leader".